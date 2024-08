A Sadali c’è la “Sagra de Is Culurgionis” Gusto e tradizione serviti nel piatto 

Gusti unici e tradizioni. Appuntamento a Sadali, oggi e domani, per la Sagra de Is Culurgionis, l’evento dedicato al piatto tipico con ripieno di patate, menta, aglio e pecorino fresco. Degustazioni, musica, teatro e giochi nella splendida cornice del centro storico, tra i sentieri d’acqua e la suggestiva cascata di San Valentino. Il via questo pomeriggio alle 18 con l’apertura degli stand e, alle 19, nella piazza di San Valentino la degustazione de is culurgionis, ricetta unica per bontà e lavorazione. Alle 22, in piazza Eleonora D'Arborea, il concerto dei Radio Breska mentre dalla mezzanotte il palco sarà per Etien DJ.

Domani si riparte alle 10 con l’apertura degli stand e la musica itinerante di Michele Angius. Alle 10,45 alla Casa Podda la presentazione del libro “Il caso Zuncheddu”, presente l’autrice Claudia Lobina. In programma anche il laboratorio di chiusura dei culurgionis in Piazza della Cascata. Nel giardino di Casa Podda spazio a una rappresentazione medievale. Il gruppo folk San Valentino ha pensato anche al divertimento dei più piccoli con i gonfiabili, lo scivolo d’acqua e il toro meccanico (dalle 15 alle 18). La serata con tanta musica itinerante, la sfilata delle maschere tipiche “S’Urzu e su Pimponi” e i gruppi folk. Alle 18,30 Giuliano Marongiu in piazza Eleonora D’Arborea, e dalle 19 la degustazione dei culurgionis. Dalle 22 serata musicale in piazza.

