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Villacidro.
07 giugno 2026 alle 00:29

A Sa Spendula iniziano i lavori 

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Al via la valorizzazione di Sa Spendula, luogo simbolo di Villacidro. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variante urbanistica che consente il recupero dell'area del parco della cascata, resa celebre nei versi di D'Annunzio e meta di migliaia di visitatori del sito naturalistico che appartiene alla storia, alla memoria collettiva e all'immagine del “paese d’ombre”. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di accoglienza e ristoro, ampie superfici vetrate panoramiche per garantire una continuità visiva tra l’interno e il paesaggio che la circonda.

«Sa Spendula», ricorda il sindaco, Federico Sollai, «è parte della nostra identità, appartiene ai nostri ricordi e merita servizi all'altezza della sua fama storica, letteraria e della sua bellezza paesaggistica. Abbiamo posto le basi per realizzare un punto di accoglienza moderno, capace di una migliore offerta turistica per tutto l’anno. Il via ai lavori alla conclusione dell’estate, termineranno nel 2027». Per il Comune conta anche l'aspetto occupazionale dell'intervento da trecentomila euro, una concreta opportunità imprenditoriale e lavorativa per operatori economici del territorio, creando nuove possibilità di impiego e contribuendo alla crescita del tessuto economico. Un presidio permanente di accoglienza per i visitatori, soprattutto escursionisti e turisti, una carta in più sulla ruota della promozione del vasto patrimonio ambientale.

L’iter non è stato affatto facile per via delle autorizzazioni da richiedere a diversi enti coinvolti, Soprintendenza, Regione, Provincia e tre uffici del Comune.

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