A Sa Serrixedda il polo culturale 

Polo archivistico e hub culturale al posto del vecchio capannone di via Orrù, e l’ex mattatoio - per lungo tempo occupato da gruppi di senza fissa dimora - pronto a diventare la nuova casa delle associazioni della Protezione civile e sede del centro operativo comunale. «Due opere importanti inserite all’interno di un piano di rilancio della zona artigianale di Sa Serrixedda, con nuovi servizi e soprattutto nuove funzioni per questa porzione strategica del territorio quartese», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

L’iter

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato i documenti preliminari alla progettazione che dovrà essere conclusa entro aprile del prossimo anno: «In quel periodo contiamo di avere il rendiconto approvato, e parte dell’avanzo - imprevisti permettendo - da utilizzare per finanziare queste due opere», sottolinea Sanna. Determinante l’accelerata data nelle ultime settimane dai settori Servizi tecnologici, Ambiente e Patrimonio, con parte delle risorse finanziate dalla Regione lo scorso anno a disposizione. «Un lavoro congiunto che ci ha permesso di rispettare i tempi e impegnare le somme per la redazione dei progetti», aggiunge.

Piano di rinascita

Al centro dei progetti due interventi concentrati a Sa Serrixedda, la zona artigianale fulcro del piano degli insediamenti produttivi. In primo piano la rinascita dell’ex mattatoio di via Marconi, da anni inserito nell’elenco dei beni comunali in vendita, utilizzato da un gruppo di rom come dimora d’emergenza e sgomberato pochi mesi fa. «Sarà la sede della Protezione civile», spiega Sanna, «e ospiterà alcune associazioni e lo stesso centro operativo comunale». Spazio nei vecchi uffici dell’ex mattatoio - da ristruttura e riadattare per la nuova destinazione - per l’associazione Erac, emergenza radioamatori associati, Sos Quartu, e la Prociv. E il piano terra sarà dedicato come deposito per le attrezzature dei volontari quartesi. «Verrà sistemato l’impianto di depurazione, e si punterà anche sulla sostenibilità energetica con pannelli fotovoltaici da installare sul tetto dello stabile», dice ancora Sanna. Costo totale 1 milione e 700mila euro, spesa che il Comune conta in gran parte di coprire con nuovi finanziamenti.

Il futuro

Nuova vita anche per il capannone di via Orrù, accanto alla nuova sede del Centro per l’impiego, da trasformare in polo archivistico con un progetto da oltre 2 milioni. «Trasferiremo lì l’archivio comunale che al momento è diviso in diverse strutture comunali, ma l’idea è più ambiziosa: creare un hub culturale che potrebbe ospitare anche gli archivi di altri Comuni del circondario», dice Sanna.Due progetti inseriti all’interno di un piano di rilancio di Sa Serrixedda. «Una zona strategica che ha grandi potenzialità di sviluppo: abbiamo spostato lì l’Aspal, e un domani ci saranno l’archivio comunale, la sede delle associazioni e il centro operativo comunale. Dopodiché», conclude il vicesindaco, «sarà necessario fare un progetto per realizzare il collettore fognario, stesso discorso per la rete idrica, e utilizzando i lotti vuoti si andrà a creare una comunità energetica autonoma».

