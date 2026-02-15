A Sa Serra torna l’energia elettrica  

Antonia Mura ha potuto dormire serenamente, dopo due notti senza dispositivo salvavita che utilizza per evitare le ostruzioni e il collasso delle vie aeree superiori durante il sonno. Alle 20.30 di sabato, i tecnici di E-Distribuzione hanno rialimentato le utenze della zona di Sa Serra installando un gruppo elettrogeno. Intanto al bosco Seleni è in corso la conta dei danni: sono centinaia le grosse querce abbattute dal vento. La Forestale sta vigilando per impedire i furti di legname.

Nelle stesse ore, altre squadre del colosso energetico hanno ripristinato la corrente a S’Arremasone, zona a valle dell’abitato di Ilbono. In tutto erano 42 le utenze isolate. Quasi completamente risolti i guasti a Tertenia dove il personale dell’Enel ha lavorato diverse ore per restituire energia alle utenze.

Emergenza anche ad Arzana. Emblematico è stato il caso del Centro Aias, dove due grossi pini compromettevano la sicurezza di pazienti fragili ospiti della struttura. Ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala. Il sindaco, Angelo Stochino, apre una riflessione: «Un ringraziamento particolare ai vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei che, con professionalità, hanno gestito situazioni di elevato rischio facendo sentire i cittadini non abbandonati dalle istituzioni. Rivolgo un appello al Comando nazionale dei Vigili del fuoco: un’unica autoscala a servizio di cinque distaccamenti rappresenta una dotazione insufficiente rispetto a eventi che richiedono interventi contemporanei in più Comuni nell’arco delle stesse 24 ore». (ro. se.)

