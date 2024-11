A Sa Rodia la sfida fra Tharros e Villamassargia 

Tharros-Villamassargia e Coghinas-Usinese sono gli anticipi in programma oggi nel campionato di Promozione, validi per la dodicesima giornata di andata.

Per il girone A, al campo di “Sa Rodia” di Oristano, alle 15, i biancorossi, terzi in classifica, ricevono il Villamassargia, cenerentola del torneo. Alla squadra di Antonio Lai le ultime due sconfitte di file sono costate la perdita del primato. È addirittura scivolata in terza posizione con la capolista Lanusei che ha ora un vantaggio di 6 punti. Sta peggio il Villamassargia, che è reduce da cinque sconfitte consecutive. Dirige l’incontro Nicolo D’Elia, assistenti Gianluca Deriu di Olbia e Alessio Dore di Sassari.

Il girone B

Alle 16 a Santa Maria Coghinas, va in scena il big match tra la squadra di casa e l’Usinese del bomber Domenico Saba. Il Coghinas, secondo della classe, con una vittoria aggancerebbe in testa il Buddusò in attesa delle partite di domani. L’Usinese, in forte ripresa, è settima ma con appena 4 lunghezze in meno dall’avversario odierno. Una partita aperta a qualsiasi risultato. Arbitra Simone Fonnesu di Sassari, assistito da Marco Fara e Francesco Carta di Oristano. (ant. ser.)

