A Sa Rodia 500 calciatori 

Al Centro di formazione federale “Tino Carta” di Sa Rodia oggi è in programma la tappa conclusiva del torneo Energit, progetto nato nel 2014 su iniziativa del Cagliari calcio con l’obiettivo di promuovere in tutta la Sardegna il programma tecnico e la visione del calcio giovanile del Club rossoblu. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune , vede coinvolte trentacinque società sportive affiliate alla Cagliari football academy per un totale di 500 atleti impegnati in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. L’appuntamento è alle 9.30, mentre le premiazioni finali sono previste alle 19.30. ( m. g. )

