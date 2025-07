A Sa Marina aprirà una nuova area di sosta 

Di mare e sole ha bisogno il turista, ma anche di poter parcheggiare l’auto in posti idonei nelle vicinanze della spiaggia. In questa direzione di muove l’amministrazione comunale guidata da Ivan Mameli. A giorni aprira il nuovo parcheggio di Sa Marina che darà respiro ad un area sino ad oggi priva di ampie aree di sosta. Lo sterrato andrà ad aggiungersi alle aree adibite già dall’anno scorso a nuovi parcheggi in prossimità delle spiagge del Fico e di Bucca ‘e strumpu.

Sempre nell’ottica di potenziare i servizi quest’anno è stato sistemato e ampliato il parcheggio a Pranargia nei pressi della seconda fermata.

In tema di parcheggi a pagamento, che a Bari Sardo sono istituiti da tempo a La Torre e in via della Pineta, l’amministrazione ha varato una maxi agevolazione per i residenti che potranno usufruire di uno sconto del 50 per cento su tutti gli abbonamenti. «Il sistema delle aree di sosta prende finalmente una forma quasi completa a servizio dei nostri ospiti – dice il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli – Con le agevolazioni veniamo incontro ai nostri concittadini che sono i primi utenti delle nostre bellissime spiagge».

