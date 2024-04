A Sa Manifattura va in scena il teatro civile, sul palco gli artisti con disabilità di “Lucignoli” 

Oggi alle 20 negli spazi di Sa Manifattura debutta per la prima volta in Sardegna “Lucignoli”, l’ultima opera della compagnia toscana Animali Celesti - teatro d’arte civile vincitrice del bando, progetti speciali, del Ministero della Cultura per l’accessibilità degli artisti disabili.

Scritta e diretta da Alessandro Garzella – uno dei pilastri in Italia del teatro civile- la pièce vede in scena lo stesso Garzella insieme a Francesca Mainetti e Chiara Pistoia. Dramaturg: Aurora Vannucci. Promossa per sostenere una circuitazione di qualità legata alle tematiche e alle forme dell’inclusione, Lucignoli è un’opera che, per ingenuità o arroganza, trasgredisce una delle regole fondamentali del teatro che include persone con disabilità: mai affidare a un diverso il ruolo di un diverso. Lo spettacolo sarà proposto in replica ancora domani, sabato e domenica sempre alle 20. Al termine di ogni messa in scena seguirà un dibattito con il pubblico favorito da Alessandro Garzella e Ornella D’Agostino (oggi), Maria Benoni (regista e performer, domani), Stefano Filippi (regista teatrale e cinematografico, attore e danzatore, sabato), Enrico Euli domenica.

