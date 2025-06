A Sa Manifattura gli orchi e altri amici 

Oggi ancora avventure e storie di mostri per la seconda giornata del Grande teatro dei piccoli, la rassegna dedicata a bambini e famiglie organizzata da Is Mascareddas negli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari. Alle 18 ad aprire la serata sarà la storica compagnia di burattinai Pupi di Stac, in arrivo da Firenze, che porterà in scena – in prima assoluta in Sardegna - Il drago dalle sette teste , uno spettacolo di burattini in baracca: il pescatore Gianni riceve in dono una conchiglia, una spada arrugginita e un compagno fedele…

Alle 19,30 la seconda parte della serata si apre con un’altra prima assoluta per la Sardegna: Le penne dell’orco, della compagnia Teatro delle dodici lune, il racconto di una principessa rapita e di un re ammalato che soltanto le miracolose penne dell’orco potranno salvare.

Ad arricchire la giornata anche tre divertenti laboratori:

Orchi a pezzi : in collaborazione con il Fab lab di Sardegna Ricerche, dalle 15 alle 16 è prevista la costruzione di un puzzle da creare, colorare, tagliare.

Il pensiero è un teatro-Philosophy for children : dalle 16 alle 18 Giulia Balzano guida lungo un percorso dove il pensiero è uno straordinario luogo del possibile

A scuola di orchi : dalle 17 alle 18 giochi e travestimenti per diventare orchi e liberare fantasia ed espressività. A cura di Roberto Pes della Cooperativa Agorà Sardegna

Tra i due spettacoli spazio anche per un intervallo fatto di giochi, con i GLE, Grandi giochi di legno dell’associazione culturale Lughené di Cagliari, e per la merenda offerta dagli sponsor del festival Arborea, Liki e Fratelli Cellino, a base di yogurt, latte al cacao, snack di carasau e fette biscottate di tanti gusti.

Contatti: info@ismascareddas.it, 3465802580 / 3318655693 / 3409201092

