A Sa Duchessa ci sono anche le Women 

Non solo City of Cagliari. Oggi e domani il capoluogo ospita la 4ª edizione del Torneo internazionale “Sa Duchessa”, quadrangolare femminile organizzato dal Cus Cagliari nell’impianto di via Is Mirrionis. Ai nastri di partenza Dinamo Sassari, le campionesse d’Italia del Famila Schio, il Geas Sesto San Giovanni e le svedesi del Norrköping.

Le partecipanti

Il “Sa Duchessa” permetterà agli appassionati di scoprire per la prima volta le Dinamo Women di coach Paolo Citrini, attese in Serie A1 (sesta partecipazione consecutiva) con un organico ampiamente rinnovato. Riflettori puntati soprattutto sulle due americane Didi Richards e Temira Poindexter, oltre che sulla capitana Debora Carangelo, unica confermata dopo l’ultima, tormentata stagione. Punta a un altro Scudetto e alla conquista dell’Eurolega il Famila Schio, guidato quest’anno dal tecnico spagnolo Victor Lapena. Per Cinzia Zanotti, coach del Geas (in estate in lizza per la panchina maschile di Brescia), il torneo del PalaCus sarà invece una rimpatriata: il suo percorso nel basket iniziò a Cagliari con lo Sforza. Solido e competitivo anche il Norrköping, atteso in Eurocup.

Il programma

Oggi alle 18.30 la kermesse si aprirà con Banco di Sardegna–Schio. A seguire (20.45) Geas-Norrköping. Domani, alle 17, le perdenti delle semifinali si giocheranno il terzo posto, mentre alle 19.15 è prevista finale tra le vincenti del sabato.



RIPRODUZIONE RISERVATA