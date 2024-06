A Sa dom’e farra laboratorio di balli sardi 

Sa dom’e farra riapre le porte alla tradizione. Da domani e fino al prossimo ottobre, l’ex museo etnografico di via Porcu, accoglierà ancora una volta mostre, laboratori di ballo sardo e artigianali, presentazioni di libri che andranno ad arricchire le rassegne “Festa Nodia” e “Si ghetat custu bandu” organizzate dalle associazioni in rete Città di Quartu, Su Idanu, Si Scrignu del Campidanu, assieme a Femminas, Nodas e Boxis campidanesas.

Ad aprire il calendario di appuntamenti sarà “Festa Nodia” domani alle 19,30 con il laboratorio di ballo sardo. Le lezioni già negli anni scorsi avevano avuto un grande successo: tanti i giovani presenti con la voglia di stare legati alle tradizioni anche perché, come aveva spiegato il presidente del gruppo Città di Quarto Gianni Orrù «il ballo sardo mantiene giovani dentro e fuori. Non a caso su ballu tundu è utilizzato anche come terapia per persone che hanno particolari patologie come ad esempio i malati di parkinson». Si replica poi il 7 luglio alla stessa ora. Il 3 agosto sarà invece la volta del laboratorio su strexiu e fenu, con Alessandra Floris mentre l 11 agosto ci sarà una conferenza concerto “Il canto delle donne di Sardegna”, con Lavinia Viscuso e Davide Deiana. (g. da.)

