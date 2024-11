A Sa Dom’e farra i giochi antichi 

La più antica è una bambola di fine Ottocento ancora dentro la sua scatola originale. Poi ci sono servizi da the, sonagli, dondoli e tanto altro. È un piccolo mondo da favola la mostra dei giochi antichi organizzata nei giorni scorsi a Sa Dom’e farra dall’associazione Femminas e che ha mostrato ai visitatori gli antichi giocattoli con cui si intrattenevano i bambini di un tempo, collezionati dall’associazione in tanti anni.

Un ampio spazio era dedicato ai giochi del primi del Novecento, quasi tutti in latta tra trenini, macchinine, giostrine e uccellini che, come ha spiegato la presidente di Femminas Ivana Passerini, «erano i giochi dei bimbi borghesi. All’epoca i giocattoli non li portava Gesù Bambino ma la Befana, con l’avvento del fascismo poi la Befana fascista». Le bambine «ricevevano soprattutto giochi che le formassero a fare le casalinghe come piatti e tazzine, i maschietti fucili e cose simili». Tantissimi sono i sonagli in plastica degli anni 30 e 40 e poi le bambole. Un’altra sezione è invece dedicata ai giocattoli popolari ricreati da Teresa Scintu e da suo marito tra cui bambole medioevali, il pincaro, le fionde, le trottole e le bambole di legno.

Sa Dom’e farra ha ospitato anche la mostra dei finimenti dei cavalli dell’associazione Su Scrignu de Campidanu. In esposizione un sellino di 150 anni fa e ancora collane, sottoselle, cannaccas, ossia i sonagli e la ziorgna. «I primissimi addobbi per i cavalli, parlando dei fiori», spiega Ennio Deiana de Su Scrignu de Campidani, «erano in carta, poi si è passati alla plastica» . E per finire spazio anche alle launeddas.

