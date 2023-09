A sa Dom’e Farra gli attrezzi della tradizione contadina 

I visitatori che in questi giorni arrivano a Sa domu e’ Farra si trovano davanti una gradita sorpresa. Soprattutto i più anziani, quelli che conoscevano bene l’ex museo etnografico, non possono non emozionarsi davanti a una minima parte delle migliaia di reperti che l’amministrazione è riuscita a recuperare e restaurare con un finanziamento di 15 mila euro.

Sono alcuni degli attrezzi della tradizione contadina raccolti in tantissimi anni dal cavaliere Gianni Musiu ed esposti in un angolo de Su Caseificiu . C’è un vecchio aratro e poi anche la parte di un carretto dove sedeva il contadino. Colpiscono le botti per il vino completamente rimesse a nuovo, un vecchio imbuto e la borraccia del contadino.

Si aggiungono a quelli che erano già stati sistemati fuori, dove si trova la stalla: una vecchia macchina per lavorare il grano, una macina, cestini e forconi. Moltissimi dei tredicimila oggetti della cultura popolare, non sono stati recuperati. Quindici anni di abbandono, dopo la cessione della casa campidanese in via Porcu alla Regione, hanno lasciato segni profondi. Non c’è più traccia di pentole e stoviglie e si trovavano in condizioni molto critiche, cestini, abiti e gli oggetti in legno invasi dalle termiti. Per non parlare delle boccette in vetro dove si conservavano infusi e decotti. (g. da.)

