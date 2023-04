A Sa Die de sa Sardigna i 620 anni dalla morte di Eleonora d’Arborea 

Per il popolo sardo è la giornata che celebra il riscatto, il risveglio dal dominio sabaudo. Per Oristano “Sa Die de sa Sardigna” è un’occasione in più per onorare la sua Giudicessa, simbolo di civiltà ed emancipazione.

«Perché diciamolo chiaramente - afferma il direttore dell’Istar, Giampaolo Mele - riuscire a tener testa alla corona aragonese è un fatto eccezionale, la pagina più avvincente e identitaria della nostra storia».

L’anniversario

A 620 anni dalla sua morte, Eleonora d’Arborea resta una figura ancora tutta da esplorare. A lei saranno dedicati i Canti Mariani che venerdì, a partire dalle 19, risuoneranno tra le alti pareti della Cattedrale di Santa Maria Assunta.

«Il complesso vocale di Nuoro, diretto dal maestro Franca Floris - va avanti Mele - intonerà alcuni dei brani che Sa Juighissa ascoltava abitualmente nella messa solenne nella festa dell’Assunta, con l’introito Gaudeamus».