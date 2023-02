A sa Carrela pariglie ed emozioni 

Nuove ed entusiasmanti pariglie a sa Carrela ‘e nanti ieri pomeriggio. 34 cavalieri mascherati si sono cimentati nelle sfrenate parezas, mostrando per l’ennesima volta abilità e compostezza nel condurre al galoppo esemplari di cavalli anglo-arabi e purosangue nelle strette curve di via Roma, accompagnati dalle acclamazioni degli spettatori.

Grande affluenza di pubblico da tutta l’Isola e da oltremare. La diretta streaming invece, a cura di Laura Laccabadora, ha permesso agl i emigrati in Penisola e nel resto d’Europa di non perdersi neanche un istante della amata corsa. Anche il prefetto Oristano Fabrizio Stelo non ha voluto mancare. Nella prova di abilità ad abbattere galline finte i migliori sono stati PierAntonio Manzella e Giuseppe Piu che in coppia hanno abbattuto 6 fantocci. Con due abbattimenti Antonio Caratzu, Raffaele Porcu, Francesco Pische e Matteo Piu.Oggi alle 15 ultima giornata de sa Carrela ‘e nanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA