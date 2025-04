A S. Siro Riva diventa Rombo di Tuono 

Il 25 ottobre 1970 è l’indimenticabile domenica in cui Luigi Riva diventa per sempre “Rombo di Tuono”: così Gianni Brera gli regala un posto nella storia del calcio. In Inter Cagliari a San Siro bastano venti minuti al Bomber di Leggiuno per“distruggere” i milanesi.

Il suo primo gol al 6’ su punizione: un bolide al tritolo di una precisione impressionante. Il secondo, al 21’, il caso di scuola della sua famosa staffilata diagonale di sinistro: due avversari superati in corsa e palla in rete a 80 all’ora. Ma l’ala rossoblù ha dimostrato di essere un campione di generosità oltreché un grande goleador. Al 39’ della ripresa lavora un pallone impeccabile per Domenghini che evita un difensore e dribbla anche il portiere in uscita depositando in rete. il Grande Gigi accompagna la sfera ma ritrae il sinistro per non privare il compagno del gol del 3-0.

Lo stadio plaude più la generosità dell’uomo che la classe del calciatore. Il gioco del Cagliari a tratti entusiasmante ha strappato applausi sinceri al pubblico di casa. L’Inter è stata stritolata e solo Facchetti, Burgnich e Mazzola, suo all’85’ l’1-3 della bandiera, hanno onorato la maglia. Grande prova di tutti i rossoblù, con un Albertosi imbattibile, un Niccolai insuperabile sui palloni alti e un Cera impareggiabile regista di una partita memorabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA