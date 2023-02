A Rotterdam tocca a Sonego Domani Sinner 

Oggi Lorenzo Sonego, domani Jannik Sinner. Il torneo Atp 500 di Rotterdam, iniziato ieri, ha aggiornato il programma e così l’altoatesino, fresco vincitore del “250” di Montpellier avrà un giorno in più per recuperare, prima di affrontare il francese Benjamin Bonzi. Anche per ché in caso di successo dovrebbe affrontare Stefanos Tistisipas, n. 3 Atp, nella rivincita di Melbourne. Sempre che il greco batta Emil Ruusuvuori.

Per il piemontese, invece, la strada è in salita. Oggi (14.30) trova il canadese Felix Auger Aliassim che, come lui, ha perso terreno nel ranking, scivolando dal 7° all’8° posto (unica variazione nella top 10) e perdendo 455 punti. L’azzurro invece, di punti ne ha perso soltanto 45 ma di posizioni ben 4: da 56 a 60, sei posti davanti a Fabio Fognini (66, -8) che ieri notte ha esordito sulla terra di Buenos Aires contro Laslo Djere.

Tra gli italiani, Sinner guadagna tre posti grazie al successo francese e torna 14°, mentre Lorenzo Musetti è 20° (-2 posizioni) e Matteo Berrettini 23° (-1). Una curiosità: Yibing Wu, che a Dallas è diventato il primo cinese a vincere un torneo Atp sale al n. 58, salendo ben 39 gradini.

