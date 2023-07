A Rosberg la prima, oggi le rivincite  

Tre vittorie su quattro gare: è straordinario il feeling tra il Rosberg X Racing e la Sardegna, dove si sta svolgendo il terzo (doppio) appuntamento del circuito mondiale Extreme-E, riservato ai Suv con motore elettrico. Il team di Nico Rosberg, ex iridato di Formula 1, ha conquistato ieri la prima delle due gare dell’Island X Prix, una delle manifestazioni di punta del programma dei grandi eventi sostenuti dalla Regione con l’assessorato al Turismo. Lo ha fatto in modo avvincente, recuperando dopo un’uscita di strada in partenza, sul circuito di 3,5 km allestito a Capo Teulada, nell’Area Addestrativa dell’Esercito.

Nella finale alla quale accedono le cinque migliori auto (le altre cinque disputano la gara di consolazione), l’Odyssey21 è finita tra i cespugli e ha dovuto rimontare. Decisivo si è rivelato un sull’auto del Team Andretti, che ha poi capottato ed è stata costretta al ritiro, vedendo così sfumare anche la seconda posizione. Al posto d’onore il team spagnolo Acciona Sainz (del fuoriclasse Carlos, papà di Carlos Jr.), che con Laia Sanz e Mattias Ekstrom aveva chiuso in testa le qualifiche e che ha accusato 9”14 dai vincitori. Una penalità (per uno cambio di pilota troppo breve) ha spedito sul terzo gradino gli americani dell’Hummer Ganassi Racing, a 14”72 dai primi. Quarti Sebastien Loeb e Klara Andersson di Abt Cupra, attardati di 2’34”49- La Redemption Race è stata invece vinta da Molly Taylor e Kevin Hansen (Team Veloce), davanti alla McLaren. Oggi la seconda prova.

Entusiasta dello spettacolo il presidente del Coni, Bruno Perra: «L’Island X Prix è un qualcosa di speciale, mi complimento con gli organizzatori, a partire dall’Aci e dal presidente sardo Giulio Pes di San Vittorio. Non è facile ottenere e organizzare manifestazioni di livello altissimo, peraltro per tre anni di fila, e averla in Sardegna e in un territorio come questo che ci rende orgogliosi». ( c.a.m. )

