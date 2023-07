A Roma tutti contro Lebron e Galan 

Sono stati sorteggiati i tabelloni principali, al via da oggi, del BNL Italy Major Premier Padel 2023 nel campo Nicola Pietrangeli del Foro Italico. Quest'anno, per la seconda edizione del torneo, il numero dei campi raddoppia: saranno otto, compreso il Centrale.

E cresce l'attesa del pubblico non solo romano per vedere i più forti e nel main draw maschile ai due lati opposti le coppie d'oro Lebron-Galan e Coello-Tapia. E proprio dal lato di Juan Lebron e Alejandro Galan, campioni uscenti, ci sono i campioni d'Italia in carica Cassetta e Cremona, reduci dall'esperienza negli European Games di Cracovia chiusa a un gradino dalle medaglie. Al primo turno gli italiani affronteranno gli spagnoli Fernandez e Cardona, e in caso di vittoria giocherebbero proprio contro Galan e Lebron.

Inoltre per la prima volta toccherà anche alle donne in un torneo del circuito Premier padel e saranno nove le azzurre in gara, fra le quali la numero uno Carolina Orsi che è già certa di un posto al secondo turno: nona testa di serie, la romana ha ricevuto un bye insieme alla compagna Patty Llaguno ed esordirà nella sua città contro l'altra romana Carlotta Casali e la compagna Julia Polo, oppure una coppia proveniente dalle qualificazioni. Una coppia proveniente dalle qualificazioni anche per Giulia Sussarello ed Emily Stellato, mentre per Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti ci saranno le spagnole Clasca/Martinez.

Oggi si comincia, sarà una settimana di grande spettacolo per uno sport in straordinaria ascesa.

