«A Roma sarò il portavoce del no ai parchi eolici e ai depositi di scorie» 

«I territori come questo devono essere preservati soprattutto dal punto di vista agro-alimentare e turistico perché sono delle eccellenze e tali devono rimanere, non si può pensare che un turista arrivi e trovi le pale eoliche». Cuffia, calzari e camice per il vice presidente del Senato ed ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, in visita a Nurri nella sede dell’Unione Pastori, accompagnato dall’assessora regionale Valeria Satta.

La promessa

L’esponente leghista ha dovuto confrontarsi su tematiche importanti come lo smaltimento delle scorie nucleari. Proprio a Nurri, infatti, la Sogin ha individuato un sito adatto a questo progetto. I timori non mancano come per i tanti progetti relativi all’installazione di parchi eolici e solari che riguardano non solo l’entroterra sardo ma tutta l’Isola. Per questo durante l’incontro con il presidente della cooperativa Salvatore Pala e il consulente della cooperativa per il Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza ) Pierpaolo Pani, ha garantito che si farà portavoce a Roma di questi problemi. «Lo farò», ha detto, «sia per il ministero dell’Ambiente che per il ministero dell’Agricoltura perché queste scelte vengano meno così da permettere a quest’area di rimanere ad alto livello qualitativo così come il latte prodotto qui».

Le prospettive

È nota la battaglia che il territorio sta portando avanti sia per evitare la realizzazione dei numerosi parchi eolici che interessano il Sarcidano e tutta l’isola, sia per la realizzazione di un sito per le scorie nucleari. L’impatto che potrebbero avere è evidente e il territorio ha già fatto la propria scelta per salvaguardare la vocazione agro-pastorale delle comunità delle zone interne e lavorare per la promozione turistica. «Siamo alle solite», ha aggiunto Centinaio, «si scelgono zone che sembrano abbandonate ma abbandonate non sono, bisogna capire qual è l’inclinazione dei territori e questo è un lavoro che va fatto con le comunità locali».

I prodotti

Durante la visita alla cooperativa dell’Unione Pastori il vice presidente del Senato ha avuto modo di approfondire la conoscenza di una realtà che non è solo lo specchio del lavoro di numerose aziende a conduzione familiare ma anche «espressione della voglia di riscatto, del desiderio di guardare al futuro puntando sulle proprie peculiarità». Ecco i numeri su cui si basa: 13 milioni di litri di latte lavorato (e quest’anno ci si aspetta il raddoppio della produzione), esportazione negli Stati Uniti di quasi il 78% della produzione, 27 mila metri quadri coperti dove ha sede la cooperativa. «Il nostro intento», hanno detto il presidente Pala e il consulente Pani «è quello di risparmiare ed essere più efficienti per raggiungere un altro obbiettivo che è quello della vendita diretta del formaggio senza più intermediari». La Regione ha concesso un ulteriore contributo straordinario e l’accesso all’accordo di sviluppo che prevede l’erogazione delle somme entro sei mesi. «Ciò consente», ha aggiunto Pani, «di programmare già da marzo senza ulteriori attese».

