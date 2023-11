A Roma Patrizia Floris vince il Premio Vannini 

È la cagliaritana Patrizia Floris a portare la bandiera dei quattro mori in Campidoglio. Ieri a Roma si è svolto il convegno “ Il recupero del senso del dovere”, ideato e organizzato dalla Onlus Memoria nel cuore. Durante la serata Valerio e Marina Vannini hanno premiato i primi tre classificati della II edizione del Premio Marco Vannini 2023.

Il primo posto è stato conquistato Patrizia Floris e dal suo libro che, sospeso tra passato e presente, fa riflettere e ricordare. “Albert, l’ultima estate” è la storia di un amore travolgente ambientato durante la seconda guerra mondiale, sullo sfondo di Trieste, il fascismo e le leggi razziali. Il protagonista, ormai anziano e in casa di cura, racconta di una vita trainata dalla forza dell’amore. Quello per Lena, la giovane ebrea scomparsa durante la guerra, e quello per i suoi amici, i suoi figli, i nipoti e gli infermieri. Una storia scritta durante la pandemia, dopo un periodo trascorso da Floris ad assistere gli anziani «per omaggiare la loro memoria storica» spiega l’autrice. «Una generazione che va valorizzata, perché custode di ricordi che non possiamo lasciare vadano perduti o dimenticati». (ca. ma.)

