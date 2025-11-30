A Roma lo sgambetto di Conte 

Roma 0

Napoli 1

Roma ( 3-4-2-1 ): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (17' El Aynaoui), Koné, Wesley (37' st El Shaarawy); Soulé (17' st Dybala), Pellegrini (35' st Bailey); Ferguson (1' st Baldanzi). Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Napoli ( 3-4-3 ): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (40' st Lucca), Hojlund (35' Elmas), Lang (24' Politano). Allenatore: Conte

Arbitro : Massa di Imperia

Reti : nel pt 36’ Neres

Note : ammoniti Cristante, Lobotka, Beukema, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy e Oliveira.

Il Napoli sbanca l'Olimpico, l'1-0 di Neres stende la Roma e rilancia in vetta la squadra di Conte, ora in testa a pari merito col Milan. Lautaro Martinez si carica sulle spalle un’Inter convalescente e con una doppietta sbanca Pisa e mantiene la squadra in orbita scudetto, a -1 dal primo posto con la squadra di Gasperini.

La gara

All'Olimpico, con Gasperini in tribuna per squalifica, il protagonista è Conte: il nuovo modulo Napoli, con Lang e Neres dietro Hojlund, premia il tecnico dei campioni d'Italia. Primo tempo di grande intensità per il Napoli, a tutto campo e gran possesso palla. La Roma con Ferguson in campo e Dybala in panchina non punge, il vantaggio degli ospiti arriva con un contropiede di Hojlund finalizzato da Neres. Inutili le proteste per un fallo su Kone in partenza di azione. La reazione della Roma è sterile sia con l'unica punta Ferguson sia con Baldanzi (entrato nella ripresa) falso nueve e alla fine la festa è tutta per i partenopei.

Le occasioni

Nella ripresa il Napoli controlla bene e la Roma cambia ancora lanciando Dybala per Soulè e sostituendo Cristante ammonito con El Aynaoui protagonista in Europa League. I giallorossi premono ma senza grandi occasioni tranne un bel tiro di Pellegrini da fuori area. Cambia anche Conte che lancia prima Politano per Lang e poi Elmas per Hojlund. Nel finale Gasp ci prova inserendo Bailey per Pellegrini e El Shaarawy per Wesley: arriva un’occasionissima al minuto 90 per Baldanzi ma non il gol del pari e la Roma deve cedere il comando della classifica. I campioni d'Italia scacciano così i fantasmi degli ultimi tempi, raggiungono il Milan e tornano a Napoli con la certezza che almeno in Serie A vivranno una stagione ancora da protagonisti.

