A Roma l’Esperia si arrende nel finale 

Carver 68

Esperia 64

Carver Roma : Camillucci 8, Vitti ne, Celesti ne, Ciancaglini 2, Afeltra 10, Giampaolo 9, Benincasa 5, Camarro ne, Manzotti 13, Fucek 5, Pagnanelli 16. Allenatore Tretta

Esperia Cagliari : Manca 7, Cabriolu 13, Perez 6, Floridia 2, Chessa, Villani 3, Garello 6, Picciau 10, Locci 3, Sanna 14. Allenatore Manca

Parziali : 18-16; 31-38; 53-52



L’appuntamento con la vittoria esterna sfuma ancora sul filo di lana. Nulla da fare per l’Esperia, superata per 68-64 sul campo della Carver Roma, terza forza della C Gold. Quaranta minuti giocati con coraggio non sono bastati ai granata, che nel finale hanno faticato a trovare il canestro di fronte all’aggressiva difesa a zona schierata dai capitolini. La sconfitta brucia, ma la classifica ne risente poco: a 4 giornate dal termine della fase a orologio, i giochi playoff sono ancora apertissimi.

La gara è fin da subito equilibrata: la Carver si tiene in piedi grazie alle buone percentuali dall’arco, ma i cagliaritani scappano via con Manca, autore della tripla che vale il +7 al 20’.

Dopo un terzo periodo incerto, arriva la mossa che cambia la partita: la Carver opta per la zona e complica i piani degli esperini, che trovano il primo canestro solo dopo 4 minuti. Con un paio di giocate offensive, Cabriolu rianima i suoi e li riporta in vantaggio a 1'45’’ dalla fine, ma nel finale i romani sono più lucidi, e con i tiri liberi di Pagnanelli possono brindare al successo.



