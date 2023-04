A Roma la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina 

La rinascita di un Paese devastato della guerra passerà anche dall'Italia, che vuole giocare un ruolo da protagonista in questa sfida, pianificando una strategia prima che il conflitto finisca. Questo il messaggio che il governo porterà oggi a Roma, in occasione della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Un appuntamento a cui parteciperanno circa mille aziende di entrambi i Paesi (600 solo italiane) e le associazioni di categoria, tra cui Confindustria, per un confronto a tutto campo su infrastrutture, energia, agribusiness, salute, digitale, spazio e siderurgia. A fare gli onori di casa, la premier Giorgia Meloni, i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso. In rappresentanza di Kiev, il primo ministro Denys Shmyhal ed il titolare degli Esteri Dmytro Kuleba. L'idea di una conferenza sulla ricostruzione nasce dalla convinzione che, per ricucire un tessuto economico e sociale devastato da 14 mesi di bombe, occorre ripristinare le infrastrutture critiche, riabilitare le zone liberate, modernizzare le aree non coinvolte nel conflitto. Il governo considera fondamentale il coinvolgimento dei soggetti privati, perché la ricostruzione vale 411 miliardi e non potrà essere finanziata tutta da fondi pubblici. La conferenza sarà chiusa dal presidente di Confindustria Bonomi e dai due premier, Meloni e Shmyhal.

