A Roma in 50mila per l’Europa 

Roma. In cinquantamila per l'Europa, con piazza del Popolo strapiena, tanto che a un certo punto sono stati chiusi gli accessi, per sicurezza. Un palco con artisti, comici, attori, scrittori, associazioni, ma nessun politico, solo un gruppo di amministratori, di sindaci, che hanno dato una mano per organizzare la manifestazione lanciata da Michele Serra su Repubblica.

Saluti e bagno di folla

«Non perdiamoci di vista», ha detto il giornalista in apertura. «Siamo in tanti - ha spiegato - perché siamo un popolo. Una piazza europea è una piazza di persone che su molte cose non la pensano allo stesso modo». I partiti sono rimasti in disparte, dietro il palco, ma con più di una puntata tra la folla. Il centrodestra, però non c'era. E tra le opposizioni nemmeno il M5S. «Non facciamo polemiche - ha detto Elly Schlein -, godiamoci questa meravigliosa manifestazione per una Europa federale». Per la segretaria Pd applausi e bagno di folla.

I colori della piazza

La manifestazione era per costruire un argine. Per difendere un'Europa che rischia di rimanere schiacciata fra i carri armati russi in Ucraina e la politica aggressiva di Donald Trump. Le bandiere erano di tutti i tipi. Abbondavano quelle dell’U, ma anche gli arcobaleni della pace, scelti dai contrari al piano di riarmo della presidente Ursula von der Leyen. Chi è a favore ha puntato invece sui colori dell'Ucraina.

Chi c’era

Il Pd era a vestizione variabile: colori dell'Ue al collo per Schlein, quelli dell'Ucraina per i riformisti come Filippo Sensi, quelli della pace per la sinistra del partito, come Nico Stumpo. Presenti anche l'ex premier Paolo Gentiloni e l'ex ministro Dario Franceschini. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, è arrivato in piazza insieme agli esponenti delle comunità ucraine e georgiana. Con gli ucraini anche Riccardo Magi (Più Europa), e i dem critici con la segretaria, come Pina Picierno e Alessandro Alfieri. C'erano i tre sindacati: Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil). Nel retropalco pure gli esponenti di Iv, con la capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi, e i leader di Avs, Nicola Fratoianni, con sciarpa della pace, e Angelo Bonelli, per lui coccarda della pace e spilletta Ue. Sul palco sfilavano Jovanotti, Pennac, Vecchioni, Paolo Virzì. Così Liliana Segre: «Difendere l'Europa significa molte cose, intanto fronteggiare le minacce dei nemici della pace».

Il piano di Ursula

Sullo sfondo, riarmo sì o riarmo no, tema che ha già spaccato il Pd. Schlein è contraria, Gentiloni favorevole. L’ex premier ha ribadito che il piano di riarmo Ue «è una decisione storica, che apre una strada, anche se non è sufficiente. Ostacolarlo sarebbe un errore». Nessun calumet della pace in casa dem. Schlein è determinata: «Serve un chiarimento». Escluse soluzioni «politiciste», come rimpasti o azzeramenti della segreteria. Le altre opzioni sono tutte sul tavolo, dal congresso al referendum fra gli iscritti.

Le voci contro

In contemporanea, a pochi chilometri di distanza, le piazze anti-Europa si sono contese la ribalta contro Bruxelles. A piazza Barberini l’iniziativa di Potere al popolo con Usb, Arci, gli studenti di Osa e Cambiare rotta, la Comunità palestinese. Scandito il coro «Ue assassina» e striscioni anti riarmo. Nostalgica la manifestazione a Bocca della Verità, voluta da Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare). Era invitato Roberto Vannacci, ma l’europarlamentare della Lega non si è visto.

RIPRODUZIONE RISERVATA