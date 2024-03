A Roma il ricordo di Lilli Coiana  

Nel decennale dalla scomparsa del presidente storico dello sport italiano universitario, Leonardo “Lilli” Coiana, a Roma la sua figura è stata celebrata in due momenti: l’intitolazione di una sala nella sede della Federaziona Sport Universitario di via Brofferio, e un ricordo con immagini e testimonianze. Con il numero uno del Coni Giovanni Malagò, anche una rappresentanza della famiglia. Coiana, storico presidente del Cusi scomparso nel 2014, è stato ricordato dal numero uno di FederCusi, Antonio Dima. Da oggi i consigli federali verranno ospitati nella “Sala Riunioni Lilli Coiana” di via Brofferio e una targa è stata scoperta dai nipoti Leonardo e Francesco, figli di Nicola. Quest’ultimo, accompagnato da Stefano Arrica, presidente della Federgolf sarda ed ex presidente del Cus Cagliari, era in collegamento da Cagliari.

La seconda fase della cerimonia si è sviluppata nell’aula magna del “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. Un video ha ripercorso con foto, immagini e interviste la carriera del dirigente cagliaritano: classe ’37, laurea in Medicina con quattro specializzazioni, Lilli Coiana è stato tra i fondatori del Cus Cagliari e, fra i tanti incarichi, anche responsabile medico del Cagliari.

