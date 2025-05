A Roma i progetti di rigenerazione urbana 

Le città al centro della politica di coesione. Questo il tema del dibattito, organizzato dall’Autorità di Gestione Pon Metro Plus in collaborazione con Anci, che si è tenuto a Roma durante la manifestazione Forum Pa e a cui il Comune di Cagliari è stato invitato, insieme ai Comuni di Roma, Napoli, Venezia e Palermo.

Obiettivo, fare il punto e condividere le azioni messe in pratica grazie ai fondi Pon Metro e per offrire un angolo di osservazione sulla politica di coesione, la riforma in atto, il ruolo delle città e i loro fabbisogni per la costruzione di un’agenda urbana. Il focus dell’intervento dell’amministrazione cagliaritana, affidato alla direttrice generale Antonella Marcello, è stato quello della rigenerazione urbana.

Cagliari ha presentato il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Erp di Santa Teresa, a Pirri, ma anche altri progetti in campo, in grado di unire i temi dell’eliminazione del degrado e dello sviluppo inclusivo del territorio. Discussi anche i piani sulla tutela del patrimonio storico, archeologico e ambientale di cui Cagliari è ricca, come, ad esempio, l’intervento di riqualificazione complesso Erp “ex casermette”.

