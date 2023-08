a Roma c’è Anche Patta 

Il Mondiale di Budapest si avvicina e l’Italia dell’atletica ci arriva carica di entusiasmo e buone prospettive. Da oggi a Roma i gruppi delle staffette (4x100 e 4x400) lavorano con i tecnici federali al “Paolo Rosi” dell’Acqua Acetosa e a sollevare ulteriormente il morale c’è il ritorno in gruppo di due olimpionici. Il più atteso è Marcell Jacobs, che, reduce dal consulto a Monaco di Baviera, sparerà le proprie cartucce direttamente sul rettilineo iridato del National Athletics Centre. La sua presenza nella 4x100 dipenderà dalle condizioni fisiche, ma è chiaro che la precedenza sarà data ai 100 metri.

I sardi

L’altro è Lorenzo Patta, tornato a disposizione dopo i problemi muscolari che lo avevano costretto a saltare a malincuore i campionati italiani assoluti di Molfetta. L’oristanese è un elemento fondamentale per la staffetta 4x100 che a Grosseto ha staccato il pass per Budapest con il terzo degli otto crono di ripescaggio (38”04), ottenuto con Regali, Tortu e Ceccarelli. Per il professor Di Mulo potrebbe esserci una scelta ampia con possibilità di mischiare le carte con tre “curvisti” come Patta, Regali e Desalu e tre “rettilinisti” come il campione italiano dei 100, Ceccarelli, quello olimpionico, Jacobs, e quello italiano dei 200, Tortu. Il tempiese si è allenato in Sardegna, a Olbia, senza rinunciare a una puntata a Bosa per far controllare la spalla convalescente al fisioterapista di fiducia.

Ieri anche Dalia Kaddari è volata alla volta della capitale. La quartese, come Tortu, correrà 200 e 4x100 e spera di dar seguito alle buone prestazioni di Molfetta, dove è scesa due volte sotto i 23”. Magari per provare ad avvicinare il personale di 22”64 stabilito ormai tre anni fa a Tallinn.

