“A ritmo di musica” per Salute Donna  

La danza è arte, armonia, bellezza, ma può essere anche bellissimo ponte verso la solidarietà. Da questo nasce “A ritmo di musica”, la serata di beneficenza organizzata dall’associazione Salute Donna Onlus in collaborazione con Dance Factory di Maurizio Montis e Dance Art Studio di Leon Cino per sostenere il progetto Venus. L’appuntamento è per sabato al Teatro Massimo.

Salute Donna Onlus è da quasi trent'anni in prima linea per supportare le pazienti con cicatrici da chirurgia demolitiva post-tumore, con perdita del complesso areola- capezzolo. L’associazione, infatti, attraverso il progetto Venus, offre gratuitamente la possibilità di ripristinare l’aspetto estetico del seno, simbolo di femminilità, attraverso una tecnica innovativa e indolore, tatuaggio medicale o protesi, che sarà eseguita da operatori specializzati.

Tanti gli artisti, ospiti della serata, in prima linea ognuno con la propria esibizione per sostenere il progetto: Carola Puddu e Leon Cino, ex allievi della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, Tiziana Carta, Lorenzo Gallo, Maria Grazietti, Allievi della dance Factory di Maurizio Montis insieme agli allievi della Dance Art Studio di Leon Cino. Ma anche il Duo Animas, il gruppo musicale composto da Alessandro Melis e Sabrina Sanna che insieme riproporranno i canti della tradizione sarda e omaggeranno le artiste Maria Carta e Maria Teresa Cau, entrambe morte di cancro molto giovani.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, il cui ricavato sarà destinato al progetto Venus bisogna chiamare il numero 346 575 4953.

