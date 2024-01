A rischio sfratto la colonia felina del canaletto: «Qualcuno mi aiuti a trovare un nuovo rifugio» 

Qualche anno fa Cinzia Piredda ha trovato un gatto ferito nella zona del canaletto a Sant'Elia. L'ha portato a casa e l’ha curato. I mici sono via via aumentati: attualmente sono una trentina e, nonostante ora sia disoccupata, li accudisce a spese sue. Sempre nella stessa zona, qualche anno fa ha costruito un rifugio.

«È piccolo e fatiscente, ma è l'unico posto dove possono stare al sicuro» dice la giovane 42enne residente nel quartiere. Che ora teme per il destino dei gatti, regolarmente censiti. Sono infatti in programma i lavori per la realizzazione del nuovo porticciolo turistico proprio in zona canaletto. «Questo potrebbe significare che il mio rifugio verrà demolito e non saprei dove portare i gatti», dice Piredda, che lancia un appello: «Aiutatemi a trovare un nuovo rifugio. Ho perso il lavoro e non so come fare a sostenere le spese per la cura della colonia felina. Vado almeno due volte a settimana a portare da mangiare, quando qualcuno è ferito o ha problemi di salute contatto i veterinari. Però le spese sono alte e non riesco più a farvi fronte da sola». Non chiede soldi: «Mi appello a chi può donare cibo, coperte o altri oggetti utili e a chi è disposto ad adottarne qualcuno».

