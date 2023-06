A rischio mezzo milione per l’asilo 

C’è stato un errore nel bando di gara: a rischio i fondi del Pnrr, un importo complessivo di 515 mila euro, per il nido di Sardara. Erano da poco stati trovati i soldi per ultimare i lavori nel caseggiato dell’ex scuola materna di via Trento, un’eterna incompiuta della cittadina termale, ma il Comune ha sbagliato il bando e ora è tutto da rifare. Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, non nasconde la preoccupazione: «Sono comunque fiducioso sulla possibilità che nulla vada perso. A prestissimo il nuovo bando di gara».

L’errore

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che i progetti finanziati devono garantire la parità di genere. Pertanto le imprese che si aggiudicano i lavori sono obbligati a contribuire in modo diretto all’incremento dell’occupazione di giovani e di donne, assicurandone una percentuale di assunzione stabilita in base al progetto. Un elemento che nel caso di Sardara è stato escluso dal bando. «Al momento dell’aggiudicazione alla prima ditta classificata – si legge in una delibera di Giunta – il responsabile unico del procedimento ha segnalato le difficoltà sorte in sede di stipula del contratto. Non erano state rispettate le norme che disciplinano l’utilizzo dei fondi Pnrr e che ora potrebbero comportare la perdita di oltre mezzo milione di euro».

Il legale

Per l’esecutivo un campanello d’allarme. Da qui «la necessità di consultare un avvocato al fine di acquisire un parere sia in ordine all’eventuale annullamento della gara o anche per suggerire il percorso da seguire, compresa la possibilità di affidare i lavori alla seconda classificata, evitando così l’incognita dei soldi», si legge nella delibera. Alla fine, si riparte da zero. Una nuova gara d’appalto che tenga conto dei vincoli per gli operatori economici aggiudicatari di bandi Pnrr. «Contiamo – dice Zucca – di riavviare l’iter il prima possibile, col supporto di un avvocato. Non possiamo permetterci altri errori. Sarebbe un danno per un’opera iniziata con la mia precedente legislatura, nel lontano 2006, che due anni fa ho ritrovato ancora chiusa, nonostante i fondi regionali assegnati e spesi».

Il territorio

E così il nido di Sardara potrebbe perdere il treno. A farne le spese non solo i residenti ma anche i genitori dei Comuni limitrofi. Tutto questo dopo un iter burocratico che ha impegnato per mesi l’ufficio tecnico del Comune e ha coinvolto l’Unione dei Comuni Marmilla. Una necessità dettata dall’obbligo di una Centrale unica di committenza per espletare la gara. Una stazione appaltante che Sardara e l’Unione Terre del Campidano di cui fa parte non hanno e così i 18 Comuni della Marmilla hanno accolto la richiesta di aiuto.

