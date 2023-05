«A rischio la coesione del Paese» 

«L’autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli anche nella sua visita in Sardegna – spiega il presidente regionale delle Acli Mauro Carta – è una riforma che non si può fare senza risorse aggiuntive: e se si fa con le stesse risorse, non può che essere a svantaggio dei più deboli». Per quanto riguarda l’Isola, prosegue Carta, «non vediamo i vantaggi di sostituire una specialità costituzionale con accordi ordinari tra Stato e Regione, accordi che, come dimostra la storia degli ultimi 20 anni per la Sardegna, in particolare sulle infrastrutture, possono essere anche disattesi».

È severo il giudizio delle organizzazioni dei lavoratori, in Sardegna, sull’ipotesi di autonomia regionale differenziata sostenuta dal Governo e in particolare dal ministro Roberto Calderoli. Le prese di posizione delle Acli e della Cgil, in occasione della visita a Cagliari dell’esponente leghista, sottolineano infatti i rischi di una riforma che, a loro giudizio, finirebbe per accentuare le disuguaglianze tra i territori anziché colmare i divari.

L’associazione

«L’autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli anche nella sua visita in Sardegna – spiega il presidente regionale delle Acli Mauro Carta – è una riforma che non si può fare senza risorse aggiuntive: e se si fa con le stesse risorse, non può che essere a svantaggio dei più deboli». Per quanto riguarda l’Isola, prosegue Carta, «non vediamo i vantaggi di sostituire una specialità costituzionale con accordi ordinari tra Stato e Regione, accordi che, come dimostra la storia degli ultimi 20 anni per la Sardegna, in particolare sulle infrastrutture, possono essere anche disattesi».

Da qui l’invito al presidente della Regione a «tutelare il bene massimo dell’autonomia speciale senza aderire a un progetto solo sulla carta e che è stato bocciato sul piano della sua fattibilità economica anche dai tecnici del Senato».

Il sindacato

Non meno duro il segretario della Cgil sarda, Fausto Durante: «Gli espedienti retorici e gli argomenti di chiaro segno leghista usati dal ministro Calderoli per sostenere il suo progetto di autonomia differenziata sono destinati a rimanere privi di efficacia. L’Italia e la Sardegna non hanno bisogno di venti sistemi regionali diversi tra loro, di una competizione economica e sociale tra aree e territori o di nuove divisioni e di disuguaglianze accentuate». Secondo il leader sindacale, il ddl Calderoli «mette a rischio la coesione e la tenuta democratica nel Paese», ed è «auspicabile che di ciò sia consapevole la maggioranza al governo della Regione, che ha ritenuto di approvare il progetto Calderoli prima di coinvolgere il Consiglio regionale e di ascoltare la voce delle forze sociali. Una approvazione priva di mandato e contraria agli interessi della Sardegna».

