A rischio il servizio dialisi e le guardie mediche estive 

Guardie mediche che rischiano di chiudere e nuovi appelli dei sindaco alla vigilia della stagione estiva. Ma non solo. C’è anche il rischio di paralsi del reparto di Neurologia al Sirai di Carbonia e del servizio dialisi nel Comune di Buggerru. «Perché l’apertura dei Cot non può avvenire senza ulteriori nuove assunzioni di un personale che fra l’altro personale non è stato ancora formato. - spiega il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti. - Non sono assicurati nemmeno i livelli essenziali di assistenza, la nostra Asl è già sottodimensionata di tanti medici specialisti, di 120 infermieri, di 60 Oss e se si trasferisce del personale in altri servizi senza reintegrarlo la situazione che ha visto negli ultimi mesi chiudere nel solo presidio del Cto reparti come la Rianimazione, il Pronto soccorso, la Traumatologia Ortopedia e l’Otorino Laringoiatria, continuerà a peggiorare». A farne le spese potrebbe essere anche il servizio dialisi finora garantito anche a Buggerru: <È una situazione che continua a degenerare. - commenta la sindaca di Buggerru Laura Cappelli - Il servizio dialisi è fondamentale Siamo rimasti per oltre un anno senza medico di famiglia e qualche giorno fa ci è stato comunicato che non sarà garantita la presenza della guardia medica il 4, 8 e 23 giugno». Preoccupazione anche a Sant’Antioco. Più volte l’ambulatorio della guardia medica è rimasto chiuso. Anche nelle ultime 24 ore. «La situazione è gravissima - dice l sindaco Ignazio Locci - sappiamo che su base regionale ci sarebbero 73 domande, ma non abbiamo certezze». (ad. s. – s. g.)

