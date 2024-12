A rischio il servizio di Guardia medica per Capodanno 

Ancora disagi nel basso Sulcis per la chiusura di alcuni punti di Guardia medica durante le festività. Dopo i problemi segnalati per Natale e Santo Stefano, gli stessi con ogni probabilità si ripresenteranno anche a cavallo di Capodanno.

I disagi dovranno affrontarli certamente i residenti di Giba e Sant’Anna Arresi: le due amministrazioni comunali, nei giorni scorsi hanno ricevuto dalla Asl una nota che informa che il Servizio di Medicina convenzionata Ares, in occasione delle festività, «non avrà la possibilità di garantire la copertura dei turni di servizio presso il punto Guardia medica sia per Giba che per Sant’Anna Arresi, dalle 10 di martedì 31 dicembre 2024, fino alle ore 8 di mercoledì primo gennaio 2025». La nota della Asl aggiunge che «al fine di assicurare la continuità assistenziale si invita la cittadinanza a recarsi nel punto di Guardia medica di Nuxis in via della Libertà, o di recarsi presso l’unico pronto soccorso esistente in zona, al presidio ospedaliero Sirai di Carbonia.

Ad oggi le comunicazioni sono queste, ma non si esclude che ulteriori forfait di medici potrebbero arrivare all’ultimo istante, con la Asl che a quel punto potrebbe trovarsi impreparata a coprire gli altri eventuali turni scoperti.

