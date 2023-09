A rischio il monumento a Nicola Calipari 

Chi entra a Sestu può vedere subito il monumento a Nicola Calipari, nell’aiuola tra via Vittorio Veneto e via Iglesias. Una croce che sovrasta un gruppo di sculture, dedicato all’uomo di Stato che partecipò al salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena, sequestrata dai talebani, e cadde vittima del fuoco amico. È stato inaugurato nel 2005, sotto la giunta Taccori, grazie alla donazione di un privato. Ma oggi il monolite che porta la targa dedicata a Calipari si è inclinata su un lato; un pericolo soprattutto per i passanti. «Conosco bene questo monumento e ci sono affezionato anche perché lo inaugurai io», dice il vicesindaco e responsabile dell’arredo urbano Massimiliano Bullita; «per il nostro Comune è importante. Pertanto non appena ho ricevuto le segnalazioni ho fatto un sopralluogo, e ho informato l'ufficio tecnico. Sono fiducioso che troverà una soluzione in tempi brevi».

