A rischio il leccio secolare di Ugo Ranieri 

Se quell’albero in piazza Primo Maggio potesse parlare, avrebbe mille storie da raccontare. È un simbolo della città, ma ora è a rischio. I segni della malattia si vedono e li hanno notati molti cittadini preoccupati. E purtroppo non è la prima volta.

Lo conferma l’assessora Roberta Argiolas, responsabile del Verde pubblico: «Già dal 2007, a seguito della caduta di diverse branche secche, il leccio è oggetto di analisi e verifiche sulle condizioni vegetative e strutturali. Sono state redatte nel 2007 e nel 2016 due relazioni agronomiche che in entrambi i casi ne consigliavano l'abbattimento». I rami secchi potevano colpire chiunque. Ma abbattere un albero così carico di storia sarebbe un delitto. Una volta al posto della piazza sorgeva la bellissima casa di Ugo Ranieri, grande intellettuale che ospitò anche Grazia Deledda e Sebastiano Satta. La casa non c’è più, ma l’albero è rimasto. «Oggi si presenta poco vitale ed in condizioni fitosanitarie precarie a causa di potature drastiche e patologie importanti», continua Argiolas, «abbiamo perciò richiesto la consulenza di agronomi esperti con i quali stiamo predisponendo un protocollo d’intervento pluriennale con l'obiettivo di salvaguardarlo per quanto possibile».

E assicura: «Il nostro desiderio è quello infatti di tutelare un albero storico, che la nostra cittadina ha imparato ad apprezzare nella sua unicità e che sarà nostra cura preservare con i trattamenti necessari e rispondenti alle prescrizioni che la legge in materia di utilizzo di presidi fitosanitari impone per i contesti urbani quale quello in cui ci troviamo».

