«A rischio il lavoro di tutta la vita» 

È appena iniziato il nuovo millennio quando Silvana Cuccu e suo marito Sisinnio Aresti, oggi sessantatreenni, stipulano con il Comune di Villacidro un contratto di concessione per un lotto di undici ettari di terreni gravati da usi civici a Santu Miali. Ora vorrebbero restituirli al Comune, prima della scadenza del contratto che li vorrebbe concessionari fino al 2035; la salute è venuta a mancare, ma hanno paura di restare con un pugno di mosche dopo tutta la fatica fatta per tirare su la loro azienda ovicaprina.

La storia

«Quando abbiamo acquisito il terreno – spiega Aresti – era vuoto e deserto. Il nostro obiettivo era quello di creare una fattoria, un allevamento di pecore da latte. Per poter costruire tutta la struttura abbiamo venduto due case che avevamo in paese. Per qualche tempo è andata bene, 14 anni fa sono iniziati i primi problemi e ora non riusciamo più ad andare avanti».

Nel 2010 Silvana si ammala. Trascorre diversi mesi in ospedale. «I medici non riuscivano a capire cosa avessi, hanno impiegato molto tempo per fare una diagnosi e trovare una terapia – spiega la donna –. Non è risolutiva ma consente di tenere sotto controllo la malattia». Un anno dopo, Sisinnio e Silvana insieme a uno dei loro quattro figli, Jonathan, decidono di trasferire a lui la concessione e l’azienda. «Qui arriva un’altra batosta – prosegue Sisinnio –. Mio figlio si è impegnato per partecipare a un bando regionale rivolto ai giovani imprenditori per un contributo di 35 mila euro a fondo perduto. Aveva meno di trent’anni e tutte le caratteristiche richieste dal bando. Dopo la chiusura della partita iva di mia moglie, apre la sua alla Camera di commercio, per gestire da proprietario l’azienda. Ma quei soldi, per un cavillo burocratico, non arrivano mai». L'investimento per progettare e apportare altre migliorie alla fattoria è già avviato, Jonathan inizia ad accumulare debiti con l’Inps, perde la tranquillità, si ammala. Dal 2020 ha una invalidità riconosciuta del 75 percento.

La norma

«Ci sono rimasti un centinaio di capi, da anni bado io all’azienda, ma quello che produce non basta per vivere. Sento sempre più forte la stanchezza dell’età, e anche io ho una invalidità riconosciuta – confida Sisinnio –. Abbiamo speso tutti i nostri soldi dentro quella azienda che ora è diventata la nostra condanna. Abbiamo bisogno che il Comune ci approvi la cessione e ci indennizzi tutte le migliorie apportate in questi anni, per poter vivere altrove una vita serena».

Il regolamento Comunale sulla rinuncia alle terre civiche non aiuta la famiglia Aresti, perché per una nuova concessione l’indicazione prevede – come confermano gli uffici – che il terreno vada all’asta, con importo di partenza determinato dalle spese sostenute dal concessionario uscente. L'indennizzo viene liquidato solo una volta concluso il pubblico incanto.

«Ormai è quasi impossibile trovare persone interessate al lavoro agropastorale. Siamo a due passi dal nuovo parco eolico e abbiamo paura che l’asta si prolunghi, che l’indennizzo non sia idoneo a quanto abbiamo investito. Siamo sfiniti, chiediamo solo un po’ di serenità», concludono i coniugi Aresti.

