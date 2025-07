A rischio il futuro dell’Olbia 

Olbia. La notizia è che fino a ieri l’Olbia non aveva i soldi per gli stipendi di maggio e, non avendo in mano le liberatorie dei tesserati che attestino l’avvenuto pagamento della mensilità, non ha potuto presentare la domanda di iscrizione alla Serie D 2025/26, il cui termine scade alle 17 di oggi.

Documento

Le liberatorie rappresentano un documento essenziale. Senza, il club è destinato alla non ammissione al campionato e non è scontato che un eventuale ricorso, con saldo in ritardo delle spettanze e una sanzione in termini di punti classifica, andrebbe a buon fine. Il precedente dell’anno scorso, passato alla storia come “caso Nuccilli”, non depone a favore della proprietà svizzera, salvata in extremis all’epoca dei fatti dall’avvocato Eduardo Chiacchio. Non è detto che a questo giro il legale napoletano – che per la cronaca attenderebbe ancora il pagamento della parcella – possa o voglia intervenire. In ogni caso, fino a ieri sera degli stipendi di maggio non c’era neppure l’ombra. Né è detto che arrivino, col risultato che l’Olbia sarebbe destinata alla Promozione o alla Prima Categoria. Se non al fallimento e all’oblio.

L’investitore

Le rassicurazioni sull’intervento imminente dell’investitore turco Murat Yilmaz, volto a finanziarie un’operazione da 150mila euro, e l’invito rivolto ai giocatori di tenersi pronti alla firma, si sono trasformate durante la giornata di ieri in un inatteso contrordine: il turco non paga, oggi niente stipendi. E pensare che il giorno prima i giocatori avevano ricevuto sul conto corrente un versamento di 10 centesimi per testare l’istantaneità del bonifico, qualora in banca fossero arrivati i soldi di Yilmaz. Tutto era pronto, insomma. Tranne il turco e l’Olbia, che dopo il dietrofront del primo si è attivata nelle persone di Benno Räber e Guido Surace per trovare il denaro altrove.

Malcontento

Intanto nell’ambiente cresce il malcontento, che avrebbe spinto diversi giocatori a barattare la firma sulle liberatorie col passo indietro di Räber e Surace a favore di dirigenti “illuminati”. Su tutti – si dice – l’ex presidente Alessandro Marino, che controlla il 30 per cento dell’Olbia Calcio.

Mentre monta la rabbia dei tifosi, a Olbia è partita la corsa contro il tempo per evitare il peggio. Tra chi spera in un clamoroso quanto salvifico colpo di coda degli svizzeri e chi nel crac della SwissPro, che sarebbe propedeutico a una rinascita dell’Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA