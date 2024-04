A rischio i pullman estivi per il mare 

Rami sporgenti lungo la strada per la Costa Verde: anche quest’anno è polemica sulle condizioni della Provinciale che collega Montevecchio alla spiaggia di Funtanazza: «A parte i pericoli per la scarsa visibilità della carreggiata e dei segnali – dice l’assessora alla viabilità del Comune di Arbus, Sara Vacca – c’è il rischio che per il secondo anno consecutivo salti la corsa estiva dell’Arst che da Villacidro, passando per Guspini, Arbus e Montevecchio, arriva al mare. Ho chiesto alla Provincia un intervento immediato».

Viaggi a zig zag

Il problema della vegetazione lungo una strada già stretta diventa rovente d’estate, quando aumenta notevolmente il traffico giornaliero verso la costa. Gli automobilisti sono costretti a pericolosi zig-zag per evitare danni e in alcuni tratti, quando si incontrano due auto, bisogna rallentare e procedere a passo d’uomo per non rischiare di farsi male. Se poi si tratta di mezzi pesanti, la criticità raddoppia. «Oltre ai pericoli si dà una brutta immagine per i turisti», insiste Vacca: «L’impegno del Comune è evitare che venga sospesa la corsa estiva dell’Arst, unico servizio di trasporto pubblico per il litorale. Dopo il sopralluogo a febbraio con i vertici dell’Arst, abbiamo raggiunto l’accordo per ripristinare la corsa estiva, allungandola fino a Torre dei Corsari».

Disagi per le aziende

L’esponente dell’esecutivo comunale racconta che «il ritardo della pulitura e messa in sicurezza, corre già sul filo della polemica. Anche i titolari delle aziende agro-pastorali della zona protestano per la difficoltà al transito dei mezzi pesanti, come quelli per il ritiro del latte e per la consegna del mangime per gli animali. La Provincia è già stata informata e sollecitata. Fanno sapere che hanno già effettuato un sopralluogo e che a breve interverranno».

La strada in questione ricade in un’area comunale protetta, pertanto occorre un progetto per capire cosa e dove si può tagliare il verde: problema emerso già lo scorso anno.

Diciotto chilometri di asfalto, opera dei minatori per raggiungere la colonia estiva di Funtanazza: la Montevecchio-Funtanazza è rimasta la strada per il mare anche dopo la fine dell’era mineraria. Conserva il nome antico ma con le diverse deviazioni di fatto conduce a Piscinas, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Porto Palma, Torre dei Corsari. Dopo quasi 40 anni di abbandono, la Provincia da poco l’ha sistemata con un progetto di 550 mila euro. Stop alle buche e ponticelli sicuri: ora il pericolo è la folta vegetazione.

