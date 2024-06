A rischio i fondi per la cittadella 

Ritardo dei lavori, a rischio il finanziamento per la nascita della cittadella sportiva al Cuore Immacolato a Iglesias.

I cumuli di terra invadono uno spazio che per decenni è stato la casa di migliaia di piccoli calciatori. Si attende la ripresa di quegli interventi per garantire alla storica società Asd Piergiorgio Frassati di riprendere l’attività ora sospesa e regalare alla città un nuovo impianto sportivo: «Ma se entro agosto non saranno conclusi, perderemo il finanziamento e considerato lo stato d’arte attuale, temo che sia un rischio più che concreto» spiega amareggiato il presidente della Frassati Mario Zara.

Nel 2020 la stessa società ottenne un finanziamento messo a disposizione dal Ministero dello Sport, partecipando al bando “Sport e Periferie”; quasi 800 mila euro per la realizzazione di un campo da calcio in manto sintetico e di altri impianti da collocare nell’area messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dalla Diocesi di Iglesias, con il Comune impegnato nel ruolo di stazione appaltante.

Un progetto in grande stile, di rilancio e riqualificazione per l’intera area e di prospettiva in chiave sportiva: «Ma qualcosa è andato storto. - dice Zara - I lavori sono fermi da tempo e nell’ultimo sopralluogo effettuato dai tecnici del Ministero ci è stato confermato che se non finirannoentro agosto, perderemo il finanziamento. Una perdita non solo per la nostra società ma anche e soprattutto per la città».La vicenda è ora oggetto di un’interrogazione del consigliere d’opposizione Simone Saiu: «Il termine per la fine dei lavori è scaduto da oltre un anno. - dichiara Saiu - L’amministrazione ha versato alla ditta aggiudicataria 370 mila euro per l’anticipo e per lo stato d’avanzamento dei lavori. È necessario comprendere quali siano le ragioni di un lavoro così a rilento e come la stessa amministrazione intenda tutelare la Frassati che ha assunto un rilevante impegno economico, facendo affidamento sul rispetto del contratto».

L’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru spiega di aver ricevuto delle rassicurazioni dalla ditta esecutrice: «Garantisce salvo imprevisti di poter concludere gli interventi per agosto. Il problema del ritardo è dovuto alla difficoltà di reperire i materiali per i campi da padel previsti, perché la richiesta di questi ultimi è altissima. Per installarli dovrebbero passare dal campo in sintetico, rischiando di rovinarlo, per questo sono fermi. Nel giro di poche settimane dovrebbero concludere i campetti da padel e procedere quindi con la realizzazione del rettangolo da gioco in sintetico. Faremo di tutto per permettere alla società sportiva di proseguire in quell’importante ruolo che riveste».

