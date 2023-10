«A rischio i fondi per il benessere animale»  

«L’agenzia regionale Laore non ha il personale sufficiente per assicurare, entro il 31 dicembre 2023 e in diversi territori dell’Isola, l’assistenza tecnica obbligatoria per le aziende agricole che aderiscono alla misura del Benessere animale». Lo denuncia Confagricoltura dopo numerose segnalazioni giunte da diversi imprenditori fortemente preoccupati dall’emergenza. «Se, infatti, non si dovessero portare a termine entro la fine dell’anno gli impegni assunti sulla misura zootecnica, diverse centinaia di allevatori rischierebbero di perdere parte dei fondi cofinanziati da Ue, Stato e Regione», spiega l’organizzazione agricola. «Un quadro allarmante che tiene col fiato sospeso intere aziende che operano nei comuni di Loculi, Dorgali, Orune, Olzai e Austis, ma anche in Ogliastra, Marghine, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente e Campidano di Cagliari». Sul punto è stata inviata, all’assessorato all’Agricoltura e Riforma-Agropastorale e per conoscenza a Laore, una lettera con una richiesta urgente di chiarimenti e quindi un rapido intervento per la risoluzione del problema. «Ci auguriamo che a stretto giro - ha osservato il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele - l’assessorato dell'Agricoltura proponga soluzioni celeri e percorribili, tenendo conto che gli allevatori non possono essere responsabili di scelte a loro non imputabili».

