«A rischio i fondi per i poveri» 

La richiesta immediata di un incontro con i vertici dell’Inps per aprire un tavolo di trattative finalizzato a non tagliare i fondi alle famiglie in difficoltà di Iglesias e dell’intero territorio.

L’incontro

È quanto è emerso dalla conferenza dei servizi che si è tenuta in città e alla quale hanno partecipato le istituzioni e le associazioni di categoria interessate. L’amministrazione comunale di Iglesias ha deciso di scendere in campo per scongiurare la drastica decisione di tagliare le prestazioni di sollievo alle famiglie più in difficoltà. L’Inps, infatti, con la recente modifica al bando denominato “Home care premium” ha sostituito le prestazioni di sollievo, fondamentali per molte famiglie, con attività prettamente sanitarie. Questo cambiamento non soltanto limita l’accesso al sostegno per i beneficiari che necessitano di interventi socio assistenziali, ma rischia di compromettere l’intero equilibrio del sistema di cura operativo sul territorio. In città a sollevare la protesta è l’assessorato alle Politiche sociali, guidato dall’assessora Angela Scarpa. «Dalla conferenza dei servizi è emersa una grave preoccupazione per gli scenari che si potrebbero delineare a causa dei tagli che l’Inps ha apportato a danno delle famiglie più in difficoltà – ha spiegato l’assessora – le prestazioni di sollievo ed educative rappresentano una risposta concreta ai bisogni quotidiani di molte famiglie, offrendo momenti di respiro ai familiari e garantendo una presa in carico più umana e continuativa degli assistiti. La loro eliminazione – aggiunge – va a colpire direttamente le fasce più fragili della popolazione, lasciando scoperti bisogni reali ed urgenti». Una scelta che rischia di portare a ricadute molto pesanti, soprattutto in un territorio dove la crisi occupazionale avanza e pochi hanno la possibilità di pagare i servizi con risorse proprie: «Da qui, il nostro appello affinché possa essere aperto un tavolo di confronto e trattative per definire nel migliore dei modi questa drastica decisione dell’Inps che colpisce e sacrifica le famiglie bisognose e in grave difficoltà».

Il territorio

Da Iglesias, Carbonia, Villamassargia, Portoscuso e da tutti gli altri Comuni del territorio, si solleva la protesta che vede in proma linea anche le associazioni: «Sono drastiche scelte, quelle operate dall’Inps – ha dichiarato Daniela Marras, della associazione Naba – l’improvvisa rimodulazione del bando rischia di mettere in crisi una intera filiera lavorativa, fatta di operatori e professionisti e servizi essenziali costruiti nel tempo. Tutte le associazioni che operano nel tessuto sociale del Sulcis Iglesiente stanno pertanto lanciano un appello perché i servizi non vengano né ridotti né cambiati».

RIPRODUZIONE RISERVATA