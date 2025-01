«A rischio duemila aziende della Nurra» 

«I bacini del Temo e del Cuga contengono solo 17 milioni di metri cubi d’acqua, assolutamente insufficienti per garantire la stagione irrigua in corso: a rischio circa duemila aziende della Nurra». Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra e Anbi Sardegna dichiara allarme rosso e chiede la convocazione di un tavolo tecnico.

La spinta per cercare di risolvere l’emergenza siccità, che sta investendo le campagne del nord ovest dell’Isola, è nata in occasione del vertice convocato dal Consorzio ieri nella borgata di Guardia Grande ad Alghero, un incontro partecipato che che ha visto riuniti oltre ai sindaci di Sassari, Alghero, Porto Torres, Olmedo, gli assessori regionali ai Lavori Pubblici, Antonio Piu e all’Agricoltura Gian Franco Satta. Tra gli altri anche l’amministratore della Città metropolitana di Sassari, Gavino Arru, il deputato Silvio Lai, l’onorevole Antonio Spano e i dirigenti Enas. Presenti le organizzazioni professionali di categoria – Coldiretti, Cia, Confagricoltura – e, soprattutto, gli agricoltori che patiscono maggiormente la crisi idrica.

«Non c’è più tempo da perdere – ha aggiunto Zirattu – negli ultimi anni la politica ha trascurato gli effetti dei cambiamenti climatici». Le piogge di cui non si ha certezza non bastano più. «Per compensare la carenza idrica dobbiamo trovare soluzioni alternative». Si potrebbero utilizzare i reflui del depuratore di Sassari, in grado di fornire dai 12 ai 15 milioni di metri cubi di acqua all’anno. Una prima risposta alla grande sete considerando che la campagna irrigua nella Nurra necessita di circa 32milioni di metri cubi di risorsa. Regione e Provincia di Sassari stanno predisponendo un piano di gestione.

