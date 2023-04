«A rischio due milioni non spesi» 

Grandi e piccole opere al palo nel Comune di Arbus: alcune in bilico e altre congelate per un importo complessivo di oltre due milioni di euro. Questa volta il monitoraggio è della minoranza Avanti Arbus che sull’argomento ritorna in Aula con un’interrogazione a distanza di sei mesi dalla prima e di quattro anni dai finanziamenti del progetto territoriale “Dal mare verso l’interno”. Dice il capogruppo Michele Schirru: «Il rischio è dover restituire i soldi, sulla tempistica di esecuzione, l’agenda 2019 prevedeva 36 mesi di tempo per la realizzazione». L’accusa del gruppo è di «fare poco o nulla per la crescita del territorio».

Il ritardo

«L’accordo di programma - ricorda Schirru - sottoscritto dal presidente della Regione, dall’assessore della Programmazione, dai presidenti delle due Unioni dei Comuni e dai commissari delle Province di Oristano e del Sud Sardegna, ha previsto la dotazione finanziaria per ciascun Comune e le opere da eseguire. Mentre Villacidro e Guspini hanno avviato cantieri e completato opere, ad Arbus tutto tace. Col divieto di accesso al protocollo informatico non ci è dato sapere quali sono i motivi che bloccano i lavori». Riconosce che «in qualche caso, come per il progetto “Cammino tra storia e natura tra il sito archeologico di Cugui, il villaggio di Ingurtosu e l’area di Piscinas” i tempi lunghi potrebbero trovare delle giustificazioni per la complessità, ma per l’acquisto delle attrezzature per l’asilo nido, con 90 mila euro in cassa, non ci scuse che tengono».

Le opere

Dieci in tutto, la maggior parte sulla Costa Verde. Il cammino tra storia e natura finanziato con 619 mila euro; accessibilità e fruibilità della spiaggia di Piscinas 140 mila; 200 mila per un itinerario turistico tra Pistis, Torre dei Corsari, Gutturu Flumini e su Pistoccu; 150 mila per uno scivolo di alaggio e varo nell’area umida di Sant’Antonio di Santadi; 200 mila per il cicloturismo panoramico Gutturu-Portu Maga; 200 mila per l’adeguamento dell’Ufficio Geologico di Montevecchio e 100 mila per il Museo dei minerali; 100 mila per l’area archeologica di Capo Frasca-S'Angiarxia; 90 mila per l’asilo nido; 350 mila per l’impianto da tennis. «Nel piano - ricorda il consigliere Michele Schirru - erano previsti 5 milioni per le imprese del Terralbese-Linas per renderle più competitive. Anche su questo abbiamo chiesto delucidazioni».