A rischio due milioni di euro del Pnrr 

Nessuna comunicazione ufficiale. Tra i comuni del Parteolla regna la prudenza sull’annunciata riduzione dei fondi del Pnrr. Vicenda sulla quale si è innescata una dura polemica tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. Il taglio riguarderebbe anche i comuni di Dolianova, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali per una somma complessiva di oltre 2 milioni di euro. I dati, pubblicati sul portale Opencoesione e sul sito dell’Anci e diffusi dal senatore del Pd Silvio Lai, parlano di una riduzione di 500 milioni di euro a livello nazionale.

Le reazioni

«Siamo estremamente tranquilli, nessuna opera è a rischio ma avverrà semplicemente lo spostamento dal Pnrr ad altra linea di finanziamento – taglia corto il sindaco di Barrali e consigliere regionale di FdI Fausto Piga – tra l’altro Regioni e Governo ogni anno cercano opere da rendicontare, figuriamoci se si faranno sfuggire opere già appaltate e con lavori iniziati». Proprio Barrali, secondo i dati, subirebbe il taglio più consistente di circa 649mila euro per due progetti di efficientamento energetico e infrastrutturazione sociale. Più contenute le cifre in diminuzione per gli altri centri del Parteolla: 555mila euro per Dolianova, 370mila per Donori, 384mila per Serdiana e 365mila per Soleminis.

Le informazioni

«Finora non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale – dice il sindaco di Dolianova Ivan Piras - tra l’altro la maggior parte delle risorse le abbiamo già spese. In questo momento è tutto da capire. Siamo fiduciosi sul fatto che il governo mostrerà la massima sensibilità su un tema così importante. I nostri progetti riguardano le piste ciclabili e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi». Prudenza anche da parte dei sindaci di Donori e Serdiana Maurizio Cuccu e Maurizio Meloni: «Anche noi quelle risorse le abbiamo tutte impegnate e in parte già spese – afferma Cuccu – sul Pnrr non siamo però sereni perché ci sono difficoltà oggettive nella gestione dei fondi anche per la cronica carenza di personale nei comuni». «Un definanziamento retroattivo sarebbe assurdo – commenta Meloni – gran parte delle somme sono state già spese perché riguardano annualità che vanno dal 2020 al 2024. C’è un altro aspetto che mi preoccupa di più: la Sardegna ha un sacco di soldi fermi per progetti che non riesce a finanziare. Questa cosa ci mette un po’ in imbarazzo. Come Anci, di cui faccio parte, prenderemo sicuramente un’iniziativa».

Risorse tagliate

Individuati invece i settori interessati dalla sforbiciata delle risorse a Soleminis: «Si tratta di fondi che avremmo voluto impiegare per l’implementazione di un’area attrezzata, dove installare le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici – dice il sindaco Fedele La Delfa – il taglio rende inevitabile la rimodulazione del progetto anche attingendo all’avanzo di amministrazione. Indubbiamente è una notizia poco gradita».

