A rischio crollo il semaforo spento da anni 

Tanti anni fa era stato dismesso con il cambio di viabilità nella zona, ma il semaforo tra via Marconi e via Merello non è mai stato rimosso.Così con il passare del tempo l’impianto, non più in funzione, si è deteriorato, creando una chiara situazione di pericolo. Soprattutto il braccio alto, oscilla pericolosamente mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Poco distante era stato dismesso anche il semaforo sempre in via Marconi ma all’incrocio con via Fadda, anche questo in precarie condizioni ma non a rischio come quello di via Merello.

E sempre in via Marconi già da tempo dà segni di cedimento anche una vecchia edicola che si sta piegano su un lato e per cui da tempo i residenti chiedono la rimozione. La struttura tra l’altro è stata danneggiata dalle fiamme quando alcuni balordi hanno dato fuoco a un motorino probabilmente rubato, rendendo la situazione ancora più critica.

