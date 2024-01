A rischio anche Pavoletti e Prati 

Assemini. Stavolta svuota il sacco, Ranieri. Anzi, scoperchia il pentolone (per usare le sue parole testuali) rendendo pubblici acciacchi sino a ieri oscuri. Pavoletti, Dossena e Prati, infatti, hanno saltato il turno di Coppa Italia per problemi fisici e non per essere preservati in vista del match di domani a Lecce. Il capitano, ha spiegato l’allenatore del Cagliari, ha subìto un colpo al piede, nello stesso punto in cui si era infortunato lo scorso anno. Ieri non si è allenato, idem Jankto (febbricitante) e Prati. Quest’ultimo non dovrebbe comunque essere a rischio per la partita. Si sono allenati regolarmente, invece, Dossena, Augello e, a sorpresa, Nandez che, a questo punto, potrebbe anche essere convocato per la trasferta pugliese.

Chiaramente out Lapadula (potrebbe saltare anche la sfida successiva con il Bologna) e Shomurodov (destinato a star fuori ancora un mese). E per un mesetto circa, Ranieri dovrà fare a meno pure di Luvumbo, già in Angola in attesa di trasferirsi con la sua Nazionale in Costa d’Avorio dove, dal 13 gennaio all’11 febbraio, si svolgerà la Coppa d’Africa. Piove sul bagnato nel reparto offensivo, in piena emergenza, manco a dirlo. Se Pavoletti non dovesse recuperare e con Pereiro in uscita, gli unici attaccanti a disposizione per la gara con il Lecce sarebbero Petagna e Oristanio. (f.g.)

