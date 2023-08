A riposo Jankto, via libera per Desogus 

Il pareggio di Torino fa già parte degli almanacchi. Il Cagliari da ieri pomeriggio ha messo nel mirino l'Inter, che sbarcherà lunedì sera (fischio d'inizio alle 20.45, arbitro il ravennate Fabbri) in una Domus che partirà subito con il sold out. Febbre altissima, che Ranieri prova a tener fuori da Asseminello, per tenere la squadra concentrata su una sfida difficilissima.

Tutti dentro

Si riparte proprio dalle fatiche di Torino, con i giocatori rossoblù impiegati contro i granata che si sono limitati a un lavoro di scarico. Particolarmente affaticati Jankto e Shomurodov, i due più in ritardo nella condizione. Per tutti gli altri, esercitazioni e partitelle. Unico in differenziato Pereiro, che si allena a parte e attende una chiamata dal mercato. Assente Desogus, volato a Roma per una visita di controllo alla caviglia infortunata, con l'atteso via libera per poter finalmente tornare in gruppo. Out, naturalmente, i lungodegenti Mancosu (atteso dopo la sosta), Lapadula e Rog, oltre a Lella e Altare, ormai prossimi alla firma col Venezia. Da oggi si fa sul serio, con il Cagliari che verrà torchiato ad Asseminello con una doppia seduta di lavoro. (al.m.)

