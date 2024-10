«A Report un nuovo caso Boccia» 

Non c'è solo la vicenda Spano. Il giorno dopo le dimissioni del capo di gabinetto del ministero della Cultura, travolto dalle anticipazioni di Report su un suo presunto conflitto di interesse al Maxxi, Sigfrido Ranucci annuncia «un altro caso simile al caso Boccia» che chiama in causa «un ruolo che ha avuto anche Giuli». Quanto basta per accrescere la fibrillazione al Collegio Romano e la tensione dentro Fratelli d'Italia, che in parte aveva mal digerito la nomina di Spano, voluto dal neo ministro ma considerato vicino alla sinistra e alla comunità Lgbtq.

«Legittimo chiacchiericcio mediatico», ma «ampiamente sopravvalutato», taglia corto Giuli, intercettato dai cronisti. E assicura di sentirsi «sostenuto dalla maggioranza». Ma Ranucci insiste: «Dopo quello che mostreremo, qualcuno che non lo ama in FdI può trarne forza. Il problema è: in base a quali requisiti Giuli è stato nominato ministro? Mostreremo alcune cose che ha fatto in passato, come ha gestito il Maxxi e il suo ruolo in questo secondo caso Boccia», spiega intervenendo su Radiodue a “Un giorno da pecora”. Ma nega che la fonte sia l'ex ministro Sangiuliano.

Altro non aggiunge, mentre nella redazione del programma si lavora ai dettagli dell'inchiesta di Giorgio Mottola che sarà il piatto forte della puntata di domenica 27. A quanto si apprende, nel mirino del programma di Rai3 sarebbero finite anche l'amministrazione del Maxxi e la gestione politica dell'attesa mostra sul Futurismo, che vedrebbe in campo alcune chat di colonnelli FdI. La mostra della discordia, annunciata da Sangiuliano come grande evento a 115 anni dalla pubblicazione del Manifesto di Marinetti, ma finita al centro di polemiche su curatela, prestiti e budget e ora in programma alla Galleria nazionale di arte moderna di Roma dal 2 dicembre. Quanto al Maxxi, Report anticipa sui social una clip in cui si punta il dito sul calo degli incassi dei biglietti (da 2,5 milioni del 2022 a 1,9 milioni del 2023) e delle sponsorizzazioni (da 1,2 milioni a 600mila euro) durante la presidenza Giuli.

Il Domani, invece, parla di «nuova parentopoli di FdI», accendendo un faro sui «due milioni di euro» messi a disposizione della One More Pictures, «srl fondata da Manuela Cacciamani (Ad di Cinecittà vicina ad Arianna Meloni)», da parte del ministero delle Imprese (che smentisce e annuncia querela), dal Maxxi e della Regione Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA