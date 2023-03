A Renato Scanu la maglia del Milan 

Grande emozione, ieri pomeriggio, a Carbonia: Renato Scanu, giornalista sportivo che da qualche anno lotta contro la Sla, ha ricevuto in regalo la maglia del capitano del Milan Davide Calabria.

Gli è stata donata dal presidente della società campione d’Italia in carica Paolo Scaroni e consegnata dal presidente delle Tonnare di Carloforte Pier Greco.

La maglia che va ad aggiungersi ad altre 150 ricevute in regalo da tantissimi personaggi del mondo del calcio e di altri sport che verranno messe all’asta per una raccolta fondi per la ricerca contro la Sla che lo stesso Renato Scanu sta portando avanti: «Grazie a tutti – ha detto utilizzando il sintetizzatore vocale – per questo gesto straordinario. Grazie anche al Milan Football club e al capitano dall’inviato speciale contro la sla, forza Milan non molliamo mai».

